Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Kilometrelerce yürüyerek ulaştıkları dağlık alanda kaya balı hasadı yaptılar

        HİKMET TEMEŞ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle yıllar önce göç ettikleri topraklara giden yöre sakinleri, kilometrelerce yürüyerek ulaştıkları dağlık alanda kaya balı hasadı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilometrelerce yürüyerek ulaştıkları dağlık alanda kaya balı hasadı yaptılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HİKMET TEMEŞ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör olayları nedeniyle yıllar önce göç ettikleri topraklara giden yöre sakinleri, kilometrelerce yürüyerek ulaştıkları dağlık alanda kaya balı hasadı yaptı.

        Irak sınırındaki ilçede 1995'te boşaltılan Kavuşak köyü Madenli mezrasına giden aralarında arıcılık yapan ve farklı işlerde çalışan bir grup, kaya balı toplamak için yola koyuldu.

        Kovanlardan kaçan arıların yuva yaptığı yerleri tespit etmek amacıyla Beryako ve Reşme yaylalarının bulunduğu alanda saatlerce yürüyen yöre sakinleri, uzun uğraşların ardından kayalık alanlar ve dik yamaçlardaki yuvalara ulaştı.

        Arıcı kıyafeti giyen, kayalık alanlara tırmanan yöre sakinleri, dumanla arıları sakinleştirdikten sonra petekleri kayaların oyuğundan çıkardı.

        Elde ettikleri baldan ihtiyaçları kadarını ayıran yöre sakinleri, kalan kısmını da talepte bulunan kişilere satarak gelir elde ediyor.

        Mezra sakinlerinden Salih Yakın, AA muhabirine, kaymakamlıktan aldıkları 4 günlük izinle bölgeye geldiklerini söyledi.

        Topraklarına dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Yakın, "Babamızın, dedemizin yadigarı olan köylerimize ve yaylalarımıza geldiğimiz için çok mutluyuz. Bölge çok zor ama bizim için zoru başarmak güzel. Topladığımız balın kilosu 6 ila 7 bin lira arasında değişiyor. Sabah 06.00'da yola çıktık, zirveye saat 11.00'de vardık. Bizlere bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Ali Sayır da yöre sakinlerinin köy ve mezralarına gitme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Dağlık alanlar ve ağaç kovuklarındaki balı toplamak için mezraya geldiklerini anlatan Sayır, "Bu bal çok şifalı, isteyen kendisi için isteyen de satmak için topluyor. Çok değerli bir bal olduğu için talep fazla. Biz köylüler olarak köylerimizin ve yaylalarımızın serbest olmasını istiyoruz. Sayın Valimize ve Çukurca Kaymakamımıza verdikleri izin için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        "Konuşalım" yalanıyla Nuran'ı katletmişti... Eski kocanın ifadesi ortaya çıktı!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un sahibi diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!

        Benzer Haberler

        Vali Ali Çelik: "Cehalet; ancak eğitim neferleriyle yenilebilir"
        Vali Ali Çelik: "Cehalet; ancak eğitim neferleriyle yenilebilir"
        İkiyaka katliamının dinmeyen acısı: "Gözlerimin önünden gitmeyen o siyah ba...
        İkiyaka katliamının dinmeyen acısı: "Gözlerimin önünden gitmeyen o siyah ba...
        Hakkari Valisi Çelik, 93 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Hakkari Valisi Çelik, 93 yaşındaki emekli öğretmeni ziyaret etti
        Yüksekovalı baklavacı, köy okullarındaki öğretmenlere baklava ikram edip, g...
        Yüksekovalı baklavacı, köy okullarındaki öğretmenlere baklava ikram edip, g...
        Trabzon'daki şehit ve gazi yakınlarından Hakkari'ye ziyaret
        Trabzon'daki şehit ve gazi yakınlarından Hakkari'ye ziyaret
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı
        Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i açıldı