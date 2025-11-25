Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da "kadına yönelik şiddetle mücadele standı" açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "kadına yönelik şiddetle mücadele standı" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:10
        Yüksekova'da "kadına yönelik şiddetle mücadele standı" açıldı
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "kadına yönelik şiddetle mücadele standı" açıldı.

        Polis ve jandarma ekiplerince "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği etkinlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda stant kuruldu.

        Burada broşür dağıtan ekipler, vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

