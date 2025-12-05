Habertürk
Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:04
        Hakkari'de 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde N.Ö ve İ.Ş'nin uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri suç üstü yakaladı.

        Ekiplerce yapılan aramada 9 kilo 890 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

