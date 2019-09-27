Hakkari'de mağaralarda yaşam ve patlayıcı malzemeleri ele geçirildi

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 farklı mağarada yaşam ve EYP malzemeleri ele geçirildi, örgüte yardım ve yataklık suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 5 farklı mağarada terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. PKK terör örgütüne yardım, yataklık ve işbirliği suçlamasıyla 3 kişi gözaltına alındı.





HAKKARİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:30

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