Süs eşyası tasarımcısından Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri’de kendi imkânlarıyla ahşaptan hediyelik süs eşyaları tasarlayan Ferhat Öztaş isimli vatandaş, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ahşaptan yaptığı hediyelik süs eşyalarını Vali Akbıyık’a göstererek sanatını geliştirmek için destek isteyen Öztaş, evinin bir odasında dekoratif ahşap süsleme sanatı ile değişik süs eşyaları yaptığını söyledi. Öztaş, kendisine destek verilmesi halinde sanatını daha da geliştireceğini ve daha da güzel süs eşyaları tasarlayacağını belirtti.

Vali İdris Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Ferhat Öztaş’ı yeteneğinden dolayı tebrik ederek, sanatını geliştirmesi için kendisine destekte bulunacaklarını ifade etti.

HAKKARİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:30

GÜNEŞ 05:50

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 18:02

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.