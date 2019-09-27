Öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

İstanbul'da bir deprem daha!

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde öğrenci servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi. Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5’i öğrenci 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAKKARİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:30

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