Hakkari veteriner ekipleri can kurtardı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahipli ve sahipsiz hayvanları kurtarmaya devam ediyor.

Hakkari'de bir ay içerisinde onlarca hayvanı kurtararak sağlığına kavuşturan veteriner ekipleri HakkariVan karayolu üzerinde bulunan Depin Mevkinde Yediemin araç otoparkında bulunan ve karnında yırtık olan Kurt cinsi sokak köpeği ile belediye ek binası önünde duyarlı vatandaşlar tarafından getirilen yavru köpeği sağlık taramasından geçirerek müşahede altına aldılar. Veteriner ekipleri kent merkezinde 7 kilometre uzaklıkta mesafede bulunan HakkariVan karayolu üzerindeki Depin Mevkinde Yediemin araç otoparkında karnında yırtık olan ve acı çeken bir kurt cinsi köpeği kurtarmak için harekete geçti. Bölgeye hareket eden veteriner hekimleri köpeği alarak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Karnında yırtık bulunan köpek Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Tekniker Fatih Çiftçi tarafından hemen ameliyata alındı. Atlılar Caddesi belediye ek hizmet binası yanında duyarlı vatandaşlar tarafından kliniğe getirilen bir yavru köpek ise sağlık taramasından geçirilerek tedavi altına alındı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı Kurt cinsi köpek ile tedavisi yapılan yavru köpeğin klinikte müşahede altına aldıklarını belirtiler.

Hakkarili vatandaşlar ise sahipli ve sahipsiz hayvanlara şefkat eli gösteren ve onları kısa sürede sağlığına kavuşturan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:30

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