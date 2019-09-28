Vali yardımcısı Duruk, fuarda misafirlere ‘devin’ çorbası ikram etti

– Bu yıl 10’ncusu düzenlenen Van Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılan Hakkari Valiliği, standını ziyaret eden konuklara yöresel yemeği ‘devin’ çorbası ikram edildi.

Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat fuarına katılan Hakkari’nin sevilen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, standı ziyaret eden konuklara Hakkari yöresel yemeği ‘devin’ çorbası ikram etti. Van’da düzenlenen '10. Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı' ile '3. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresinde Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hakkari kültürel, tarihi, turistik değerlerinin tanıtımını gerçekleştirmek üzere stant kuruldu. Hakkari Valiliği, İl Özel idaresi ve DAKA desteği ile Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan Hakkari standına fuarın üçüncü gününde yoğun ilgi gördü. Vali Yardımcısı Duruk, Hakkari standını ziyaret eden konuklarla yakında ilgilenerek, kazanların başına geçip konuklara yöresel ‘devin’ çorbası ikramında bulundu. Vali Yardımcısı Duruk’a İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu da eşlik etti. Dört gün sürecek fuar pazar günü sona erecek.

HAKKARİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:31

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