Yüksekova’da yangın; bin 500 bağ ot yandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kısıklı köyünde çıkan yangında Mahmut Yıldızer isimli vatandaşa ait bin 500 bağ ot kül oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye 19 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyünde meydana geldi. Mahmut Yıldızer adlı vatandaşın kışın hayvanları için biriktirdiği otlar, iddiaya göre bahçenin üzerinden geçen elektrik tellerinin kopmasından kaynakladığı yangında bin 500 bağ ot yandı. Köyde yangını gören vatandaşlar, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdiler. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

HAKKARİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 04:31

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