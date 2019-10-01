Hakkari'deki hakem ve gözlemciler bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna bağlı Hakkari İl Hakem Kurulu üyeleri, 20192020 sezonu öncesi yapılan seminerde bir araya geldiler.

İl Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere, kentte görev yapan hakem ve gözlemciler yoğun ilgi gösterdi. Merkez Hakem Kurulu Eğitimcisi Emin Yıldırım, 20192020 sezonunda uygulanacak olan kurallar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Verimli geçen seminerin ardında Merkez Hakem Kurulu Eğitimcisi Emin Yıldırım, Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya, Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan, İl Hakem Kurulu Başkanı Erol Hanlıgil, bazı kulüp başkanları, hakem ve özlemciler ile aday hakemler, Hakkari Evi’nde düzenlenen yemekte bir araya geldiler.

Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Seyfullah Kaya, yemek programına katılan herkese teşekkür etti. Kaya, "Sezon öncesi Hakkari’deki futbol camiasını bir ara getirmeyi hedefledik. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, yoğun programı nedeniyle Hakkari’deki sezon açılışı programına katılamadı. Bütün davetlilere selamları var. İnşallah ileri ki bir tarihte ilimizi ziyaret edecekler. Amacımız gerek ilimizdeki hakem ve gözlemciler, gerekse de kulüp başkanları ve futbolun içinde olan herkesi bir araya getirip kaynaşmaktır. Yeni futbol sezonunun Hakkari ve Türk futbol hakemliğine başarı getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Futbol İl Temsilcisi Şahin Arslan da, sezon öncesi Hakkari futbol camiasını bir araya getiren İl Hakem Kurulu ve Hakemler Gözlemciler Derneğine teşekkür etti.

HAKKARİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:33

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