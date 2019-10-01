İskeleden düşen işçi ağır yaralandı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin İpek Mahallesi’nde meydana gledi. Buradaki bir inşaatta çalışan Van’ın Muradiye ilçesi nüfusuna kayıtlı Turan Demir (21) adlı vatandaş, iskeleden düşerek ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Demir, yapılan müdahalenin ardından Van’a sevk edildi. Demir’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

HAKKARİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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