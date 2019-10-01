Hakkarili yönetmenden savaş mağduru çocukları konu alacak animasyon film

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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– Hakkarili yönetmen Bilal Çiftçi, “Alan Kurdi” gibi sembol olmuş savaş mağduru çocukların düşlerini konu alan animasyon filminin çekimlerine başlıyor.

Hakkari’de bir süre önce Kürt edebiyatının önemli isimlerinden Melayé Bateyi’nin hayatını konu alan belgesel filme imza atan Bilal Çiftçi, iki senedir üzerinde çalıştığı “Düş” adlı animasyon filmin çekimlerine başlıyor. Özellikle Orta Doğu’daki savaşlarda ölen ve sembol haline gelen çocuklar üzerinden onların hayal ettikleri ve yaşamak istedikleri dünyayı konu alacak filmin çekimlerine yıl sonunda İstanbul’da başlayacaklarını belirten Çiftçi, “Filmimiz, coğrafya fark etmeksizin tüm savaş mağduru çocuklara ithaf edilmiştir” dedi.

HAKKARİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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