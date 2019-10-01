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Hakkari’nin Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi personeli, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle ilçedeki yaşlıları ziyaret etti.

Çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin ve personeli, ilçede yaşayan yaşlıları evlerinde ve hastanede ziyaret etti. Ziyaretler sırasında Yetkin ve beraberindekiler, yaşlıların sıkıntılarını dinleyerek taleplerini not aldılar.

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, yaşlılara çeşitli hediyeler verdi.

HAKKARİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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