Fedakar öğretmen engelli öğrenciye umut oldu Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu Müdiresi Alime Taşcı: “Emekle işlenen her toprakta tohumlar filizlenir ve çiçekler açar”

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bedensel engelli İsmail Nişo, evinin sınıf haline getirilen odasında eğitim görüyor.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklı bulunan Dedeler köyünde ikamet eden engelli İsmail Nişo, her gün evine gelen öğretmen Alime Taşçı sayesinde eğitiminden geri kalmıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan ‘Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ kapsamında haftada 10 saat öğretmen Alime Taşcı tarafından eğitim verilen 13 yaşındaki İsmail Nişo, kısa sürede okumayı öğrendi. Öğretmeni sayesinde İstiklal Marşı’nı da okuyan Nişo, aynı durumda olan çocuklara da umut oluyor.



"Özel bir öğrenci ile İstiklal Marşımızı okumanın gururunu yaşıyorum”

Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu Müdiresi Alime Taşcı, 1. sınıf öğrencisi İsmail Nişo’nun bedensel engelinden dolayı okula gelemediğini söyledi. Taşçı, “Bu konu ile ilgili Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle irtibata geçtim. Milli Eğitim Bakanlığımızın çeşitli sağlık problemlerinden dolayı okula gelemeyen çocuklara yönelik sağladığı evde özel eğitim desteği ile eğitim sürecimiz başladı. Bir öğretmen olarak tabiki bazı korkularım vardı. İnsanların evine gidecektim, özel bir öğrenciye ders verecektim, başarabilecek miydim? Sonra dedim ki korkma, vicdanın sana yol gösterecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de desteği ile evde küçük bir sınıf ortamı oluşturduk. Çok kısa sürede okumayı öğrendi. Bugün Yüksekova’nın bir köyünde okul sıralarında hiç ders alamamış özel bir öğrenci ile İstiklal Marşımızı birlikte okumanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Bir öğretmen olarak yaşadığı duyguların derinliğini anlatacak kelimeleri bulamadığını da dile getiren Taşçı, “İsmail’in gülen gözleri, öğrenme hevesi, ailesinin onun mutluluğuyla beni evlatları gibi sahiplenişleri, duaları ve tüm bunlar bize gösteriyor ki emekle işlenen her toprakta tohumlar filizlenir ve çiçekler açar” ifadelerini kullandı.



“İstiklal Marşı’nı öğrendim”

Öğretmenini çok sevdiğini ifade eden İsmail Nişo ise “Her gün bana ders vermek için eve geliyor ve bana hediyeler alıyor. Her gün ders yapıyoruz. Öğretmenim bana okumayı öğretti, onu çok seviyorum. En son İstiklal Marşı’nı öğrendim. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“En büyük hayali okuyabilmekti”

Engelli öğrencinin ablası Bahar, İsmail’in eskiden içene kapanık biri olduğunu söyleyerek, “Alime öğretmenle derslere başladığından beri çok mutlu, daha anlaşılır konuşmaya başladı. Öğretmeni derse geleceği zaman erkenden uyanıp heyecanla hazırlık yapıyor. En büyük hayali okuyabilmekti. Devletimize bizim gibi ailelere bu imkanları sağladığı için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

