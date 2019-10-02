Şemdinli’de seyir halindeki araç alev aldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde seyir halindeyken alev alan araçta hasar oluştu.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan 65 EL 434 plakalı kamyonet, aniden alev aldı. Sürücü son anda araçtan çıkarken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.
HAKKARİ
02 Ekim 2019 Çarşamba
- İMSAK 04:34
- GÜNEŞ 05:54
- ÖĞLE 12:00
- İKİNDİ 15:19
- AKŞAM 17:56
- YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.