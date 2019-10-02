Hakkari’de “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği Hakkari’nin ilk kadın trafik polisi etkinlikte yer aldı

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinden dolayı Hakkari’de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği düzenlendi.

Başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” sloganıyla başlatılan “Yaya Geçidi Nöbeti” farkındalık etkinliği, Hakkâri’de tam not aldı. Trafik ekipleri; öğrenci, sürücü ve yolda geçen vatandaşlara broşür dağıtırken, jandarma ekipleri ise öğrencilere şeker ikramında bulundu.



Hakkari’nin ilk kadın trafik polisi etkinlikte yer aldı

“Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliğinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli bir kadın trafik polisinin görev alması ise dikkatlerden kaçmadı. Hakkari’de ilk defa bir kadın trafik polisinin göreve başlaması memnuniyetle karşılandı. Çocukları güvenli bir şekilde karşıdan karşıyla geçiren kadın trafik polisinin bundan sonra da Hakkari caddelerinde görev yapacağı öğrenildi.

Radyo kanallarında eğitim amaçlı programlar ve kentin değişik noktalarında yapılan uygulamaların ardından etkinlik Medeni Sancar Caddesi’nde devam etti. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi’nde düzenlenen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliğine Hakkari Valisi idris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü H. Salih Kaya, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Baş Komiseri İsa Söğüt, jandarma ekipleri, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, minibüs ve taksi sürücüleri, trafik memurlar ile öğrenciler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Baş Komiseri İsa Söğüt, öğrencilere önce İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğinden, Türkiye'de eş zamanlı olarak "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” etkinliği başlattıklarını ifade ederek, yaya geçitleri hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçen Vali İdris Akbıyık, “Bugün hepimiz düzenlenen ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz.’ Yaya geçidinde, yaya güvenliğinin yanındayız kampanyası çerçevesinde bizde Hakkari’de İl Jandarma Komutanlığımız, Emniyet Müdürlüğümüz ve çocuklarımızla beraber yaya güvenliği nöbetini tutuyoruz. 2019 yılı yaya güvenliği yılı ilan edildi, bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız öncülüğünde Türkiye genelinde birçok kampanyalar, projeler uygulanıyor” dedi.

Vali Akbıyık, araçlardaki sürücülerle bir süre sohbet ederek, hazırlanan broşürleri dağıttı.

HAKKARİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:34

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