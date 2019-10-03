Vali Akbıyık'tan Emniyet Müdürü Aydın'a ziyaret

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Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne atanan Polis Baş Müfettişi Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından emniyet müdürlüğü girişinde karşıladı. Emniyet defterini imzalayan Vali Akbıyık, makama geçerek Müdür Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, bir süre baş başa görüştü.

Müdür Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

HAKKARİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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