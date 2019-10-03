Hakkari'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında "Cami çocuk buluşması” programı düzenlendi.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Müftü Yardımcısı Osman Doğan, 46 yaş grubu öğrenci ve öğreticilerle öğrenci velilerinin katıldığı program, Merkez Hacı Abdurrahman Camii’nde Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Minik öğrenciler tarafından okunan şiir ve söylenen ilahiler duygulu anlar yaşattı.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen İl Müftüsü Gürbüz, “Çocuklarla hem camiyi tanıyoruz, hem de eğleniyoruz” dedi.

Müftü Gürbüz, işledikleri konulardan öğrencilere sorular sorarak aldığı toplu cevaplarla onların neşesine ortak oldu.

Daha sonra öğrenci velilerine hitap eden Müftü Gürbüz, camilerin hayatın merkezi olduğunu, dünya ve ahiret saadetinin camilerden geçtiğini söyledi. Gürbüz, “Genç ve çocuklarımızı camiye ısındırmak için gerekli gayreti göstermemiz gerekir. Biz bir aileyiz. ‘Her cuma akşamı camideyiz’ projesi kapsamında her cuma akşamı evlerinize en yakın camilere bekliyoruz. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere herkes davetlidir" dedi.

Minik öğrencinin duası ve müftülüğün ikramının ardından program sona erdi.

HAKKARİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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