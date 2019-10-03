İran sınırında uçurtma şenliği

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– Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki yüksek tepelerde uçurtma şenliği düzenlendi.

İlçe merkezine 47 kilometre uzaklı olan ve İran’ın sıfır noktasında yer alan Esendere beldesindeki Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Canan ve Beden Eğitimi Öğretmeni Taner Özmen öncülüğünde uçurtma şenliği gerçekleştirildi. Okula yakın bölgede bulunan yüksek tepelere çıkan öğretmen ve öğrenciler, ‘hayalleri gökyüzüyle buluşturalım’ sloganıyla esen rüzgar karşısında uçurtmalarını uçurdular.

Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Kenan Canan, okul olarak bu haftaki sosyal etkinlik derslerini dışarıda yaptıklarını belirterek, “Öğretmenimiz Taner Özmen’in eşliğinde, iki sınıfımızı dışarıya çıkarttık. Öğrencilerimiz dışarıda doyasıya eğlendiler. Okulumuza yakın rüzgar esen tepelere çıkarak doyasıya uçurtma uçurttuk” dedi.

HAKKARİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:35

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