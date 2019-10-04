Hakkari Belediyesinden fırın denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ekmek, tatlı ve pasta gibi gıda maddeleri üreten ve satan imalathanelerle fırınları denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetlenen iş yerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapıldı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, üretilecek ürünlerin hijyen şartlarının bozulmaması, ekmek gramajlarının belirlenen ölçülerde olması için denetimler yaptıklarını, halkın sağlığı ve esenliği için denetimlerin devam edeceğini ifade ettiler.

HAKKARİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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