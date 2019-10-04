Hakkari Belediyesinden eylül ayı gelir-gider tablosu

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Hakkari Belediyesi, eylül ayına ait hisse ve gelirgider tablosunun pankartını hizmet binasına astı.

Hakkari Belediyesi, 2019 yılı Eylül ayı hisse ve gelirgider tablosunu pankart halinde hizmet binasına astı. Belediye yetkilileri, şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay hisse ve gelirgider bilgilerini vatandaşlarla paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

HAKKARİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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