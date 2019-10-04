Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda (MYO) görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Askerlik Şubesi yakınında meydana geldi. Yüksekova MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Muhittin Özdal (43), yolun karşısına geçmek isterken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özdal, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

HAKKARİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

GÜNEŞ 05:56

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:52

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.