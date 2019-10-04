Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması

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Hakkari Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonucu bozulan yolları onarmaya devam ediyor.

Belediyenin belirlediği çalışma programı kapsamında bugün Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, Gazi Mahallesi’nde çalışma yaptı. Ekipler, ilk etapta mahalle içerisinde doğalgaz çalışmaları sonucu kazılan yollarda düzenleme yaparak, asfalta hazır hale getirdi. Ekiplerin düzenlediği yollar, daha sonra asfaltla kaplanıp onarıldı.

Burada yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Cihan Karaman yerinde inceleyip denetledi.

HAKKARİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

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