AK Parti heyetinden Başkan Adıyaman’a ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki partililer ile bazı kurum amirleri, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman’ı ziyaret etti. AK Parti heyeti ve kurum amirleri, Başkan İbrahim Adıyaman, ŞehitGazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman tarafından karşılandı.

Başkan Gür, bir süre Başkan Adıyaman ile sohbet ederek, her zaman şehit ve gazilerin yanında olduklarını söyledi.

Başkan Adıyaman ise, Başkan Gür’e 15 Temmuz şehit ve gaziler kitabını hediye ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

HAKKARİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:36

GÜNEŞ 05:56

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:17

AKŞAM 17:52

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.