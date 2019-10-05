Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu

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Gizem Nur Tatlı, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Rus ve İtalyan rakibini yenerek şampiyon oldu.

IFMAUluslararası Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası Çocuklar Gençler Dünya 32 kiloda, yıldız bayanlar gurubunda sırasıyla Belarus, Rusya ve İtalya’yı yenerek, dünya şampiyonu oldu.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkari adının dünyada duyurmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, eğitime büyük katkısı olan Hakkari valiliğine teşekkür etti.

HAKKARİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:37

GÜNEŞ 05:57

ÖĞLE 11:59

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:51

YATSI 19:06

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