Hakkari’de korkutan yangın

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HakkariVan karayolunun üst kesimlerinde çıkan yangına belediye ekipleri anında müdahale etti.

Akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı HakkariVan karayolunun Erziki mevkii üst kısımlarındaki anızlar yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye giden Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin ve beraberindeki ekip, rüzgarın etkisiyle birlikte üst kısımlarda bulunan ormanlık alana doğru ilerleye yangına hemen müdahale etti.

Gece geç saatlere kadar yangına müdahale eden itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

HAKKARİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:38

GÜNEŞ 05:57

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:49

YATSI 19:04

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