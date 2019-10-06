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Vali Akbıyık, kitap okuma etkinliğine katıldı

İHA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.

Vali Akbıyık, kitap okuma etkinliğine katıldı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebeti ile düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı.
İl Müftülüğü tarafından Hacı Sait Camii bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali İdris Akbıyık, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, kitapsever vatandaşlar ve gençler katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik, İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün açılış konuşmasıyla devam etti.
Daha sonra bir konuşma yapan Vali Akbıyık, “bu hafta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası. Tüm camii cemaatinin, din görevlilerimizin, imam hatiplilerimizin haftasını kutluyorum. Cemaatimizin ve vatandaşlarımızın katıldığı, faydalandığı birçok etkinlik yaptılar. Bugünkü kitap okuma etkinliği de hakikaten çok anlamlı. En çok ihtiyacımız olay şeylerden biridir” dedi.
Hakkâri’ye geldikleri ilk günden beri birinci amaçlarının kitap ve eğitim olduğundan söz eden Vali Akbıyık, “Kitap okuyanların sayısını ve eğitimin kalitesini arttırmak için Hakkâri’de tüm gücümüzü eğitime, okullara harcamaya, potansiyelimizi kullanmaya çalışıyoruz. Kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. İnşallah bu kampanyalarla, etkinliklerle bizde en az bir Alman, İngiliz, Japon kadar okuyacağız ve dinimizin, Allah’ımızın, Peygamberimizin bize yüklemiş olduğu bu görevi, bu emri en iyi şekilde yerine getireceğiz. Ülkemizi, milletimizi hak ettiği yere taşıyacağız” şeklinde konuştu.
Program, kitap okuma etkinliği ve çay ikramı ile sona erdi.

HAKKARİ

06 Ekim 2019 Pazar

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