Hakkari’de yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet RPG7 roketatar, 2 adet antitank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet küçük tüp, 2 adet pil bloğu ve çok sayıda pil, 3 adet bant, 1 adet serum, 1 adet örgütsel kıyafet ve çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam edilmektedir" denildi.

HAKKARİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:38

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