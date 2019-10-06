Şemdinli'de PKK mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında polis ekiplerience, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda roketatar, roketatar mühimmatı, örgütsel kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şemdinli ilçesinin Altınsu köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi aramatarama faaliyetinde teröristlere ait 1 RPG-7 roketatar, 2 antitankroketatar mühimmatı, 2 roketatar sevk fişeği, 2 pil bloğu, çok sayıda pil, muhtelif uzunlukta elektrik kablosu, 3 bant, 1 serum, 1 örgütsel kıyafet, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
HAKKARİ
06 Ekim 2019 Pazar
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