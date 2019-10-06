Duran kalp için zamanla yarış Ambulanstan indirilen çocuğa sedye üzerinde kalp masajı Balık tutmaya giden çocuklar, Zap Suyu’nda boğuldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Zap Suyu’nda balık tutmaya çalışan 2 çocuk akıntıya kapılırken, ambulansla hastaneye getirilen çocuklardan birine sağlık görevlisi tarafından sedye üzerinde durmaksızın kalp masajı yapıldı.

Çukurca ilçesi Narlı köyü yakınlarındaki Zap Suyu’na giderek alabalık avlamaya çalışan amca çocukları Y.E. (17) ile H.E. (15), aniden akıntıya kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgede arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucundan 2 çocuk da bulunarak ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Y.E., sedye ile ambulanstan indirilirken sağlık görevlisinin durmaksızın kalp masajı yapması da sonuçsuz kaldı.

Tüm müdahalelere rağmen 2 çocuk da hayatını kaybetti.

HAKKARİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:38

GÜNEŞ 05:57

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:49

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.