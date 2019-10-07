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Dilimli Barajı vatandaşların uğrak mekanı oldu

İHA

– Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, dinlenmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı oldu.

Dilimli Barajı vatandaşların uğrak mekanı oldu

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Dilimli Barajı, dinlenmek isteyen vatandaşların uğrak mekanı oldu.
Esendere yolu üzerinde bulunan Dilimli Barajı’nın kenarında yapılan dinlenme mekanları, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Dinlenmek için barajın kenarındaki tesislere geldiklerini belirten Demhat Onur Selçuk, “Buraya geliş amacımız, Yüksekova için faklı bir yer olması. Yüksekova’da çok sosyal aktivite olmadığı için burası piknik yapılacak güzel bir yerdir. Yüksekova’nın gelişmesi için çok güzel oldu. Buraya geldiğimiz için çok memnunuz, herkese tavsiye ediyoruz” dedi.
İlçede doktur olarak görev yapan Kardelen Saçar ise, fırsat buldukça barajın kenarına geldiğini belirterek, “Arkadaşlarımızla bu güzel ortamda bir araya geliyoruz. Burada güzel bir tesis açılmış. Hakikaten güzel yemekler, güzel hizmetler veriyorlar. Bizde hafta sonları fırsat buldukça doğayla iç içe olan bu yere gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

HAKKARİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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