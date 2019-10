Başkan Er’den Donald Trump’a tepki

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, sosyal medya üzerinden Türkiye’yle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi.

Dernek binasında açıklamalarda bulunan Başkan Er, Donald Trump’ın “Daha öncede belirttiğim ve şimdide tekrarladığım üzere Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğim ile kabul edilemez bir davranış gerçekleştirirse Türkiye'nin ekonomisini yok ederim. Daha önce yaptım” mesajına tepki göstererek, “Trump; ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahını bozacağını beyan ederek açık açık suç işlemiştir. Türkiye’de yaşayan halklar olarak Trump’ı kınıyor, bunu asla kabul etmiyoruz. Ey Trump, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye bir takım devletlere yaptığınız gibi masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar asla köksüz bir ülke değildir. Sen hiç kusura bakma, ülkemizin istikbali, huzuru, refahı ve onuruyla oynamana asla izin vermeyeceğiz. Bizler sonuna kadar hükümetimizin ve devletimizin yanında senin gibilere karşı dik duracağız. Türkiye’de yaşayan tüm milletimize sesleniyoruz. iç ve dış politikasıyla büyük bir ivme yakalayan ülkemize karşı dış güçlerin sürekli zarar vermek için büyük bir mücadele içerisinde olduklarını çok iyi teşhis etmeliyiz. ABD’nin Ortadoğu’da sınırlarımızın dibinde bir söz söyleme hakları yoktur. On binlerce kilometre öteden gelip yanlış politikalarıyla Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ve sınırlarımıza kadar dayanıp ülkemiz üzerinde de bazı unsurlarla tehdit oluşturmaya çalışan güya müttefikimiz diye güven verdiğimiz, sırtımızı dayadığımız ABD’nin aslında dost olmadığını başında bulunan Trump’ın tehditleriyle tescillenmiştir. Trump’ın yaptığı açıklamalar sadece ülkemizin başında bulunan hükümetimizi tehdit etmemiştir. Aksine Türkiye’de yaşayan tüm halkları alenen ekonomilerine huzur ve refahlarına zarar verdiğini ve bunu yineleyeceğini açık açık itiraf ederek tehdit etmiştir. Bu nasıl uluslararası bir anlayıştır. ABD’de başkan olarak seçildiği günden beri dünya ülkeleri üzerinde adeta haydutlar gibi kanun tanımaz, diledikleri ülkelerin iç meselelerine karışmakta tehditlerle dizayn etmeye çalışan Trump, Ortadoğu’da Türkiye dışında ona karşı refleks oluşmadığı için yanına kar kalan yanlış politikalarıyla bir yol izlemeyi marifet haline getirmiştir. Trump Ülkemize karşı yapmış olduğu tehditlerle haddini aşmıştır. Buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Trump’ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için tüm haklarımızı kullanmalıyız” dedi.

“Ülkemizin her karış toprağında atalarımızın dökülen kanlarının hatırası vardır” diyen Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çanakkale’de yedi düveli karşı durmuş bir neslin çocuklarıyız. Dilediğimiz yerde ulusal çıkarlarımız neyse her ülke gibi adımımızı atar ve gereğini yaparız. Burnumuzun dibinde ülkemizin güvenliği, huzur ve refahı için istediğimizi yapma hakkına sahibiz. Bunu engelleyemezsiniz, hakkınız da yok. Siz aslında barışı ve uzlaşmayı değil, bölgeye nifak sokmaya çalışmaktasınız. Suriye politikanız, Türkiye’nin engellemeleriyle çökmüştür. Türkiye’ye karşı öç alma derdiniz oluşmuştur. Ey Trump, Türkiye öyle Irak’a, Suriye’ye ve diğer Ortadoğu ülkelerine kan ve gözyaşı oluşturup mahvettiğin ülkelere benzemez. Türkiye tarihini iyi okuyup ona göre hareket etmezseniz, bölgemizde Türkiye’yi dışarıda bırakacağınız tüm politikalarınız iflas edecektir. Bölgeyi sürekli istikrarsızlığa sürükleyen adımlar atan ABD’nin artık bütün Müslüman ülkelerinde bunu anlaması ve buna göre politikalarını dizayn etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türk milleti şunu çok iyi anladı ki yıllardır müttefikimiz olarak gördüğümüz ABD’nin aslında müttefik olmadıkları, tamamının potansiyel düşman olduklarını hep beraber idrak ediyoruz. Önümüze bakacağız ve Suriye’de çıkarlarımız doğrultusunda geri adım atmadan birlik ve beraberlik içerisinde kimseye baş eğmeden ülkemizin geleceği için hareket eden hükümetimize ve başında bulunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak tam destek verdiğimizi beyan ediyoruz.”

