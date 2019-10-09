Şehit ailesinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari'nin Gazi Mahallesi’nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 68 yaşındaki Sultan Kaya, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, kendisini ziyaret eden Sultan Kaya, torunu Gülnaz Er ve eşi Orhan Er ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret sonrasında Vali Akbıyık ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

HAKKARİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:40

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