AK Parti heyetinden Ankara çıkarması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanlığı, ilin sorun ve sıkıntıları için Ankara’ya çıkarma yaptı.

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde belediye başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Hakkari’nin sorun ve sıkıntılar için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK Parti heyeti; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’yı ziyaret etti.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, ziyaret ettikleri bakanlıklar ve parti genel başkan yardımcıları tarafından çok iyi karşılandıklarını söyledi. Başkan Gür, “İlimizde yapılacak TOKİ konutları, sınır kapılarının ticarete açılması, istihdam, ilimize bağlı ilçe ve beldelerde alt ve üst yapı sorunları ve buna benzer projelere destek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdik” dedi.

HAKKARİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:40

GÜNEŞ 06:00

ÖĞLE 11:58

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:45

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.