Yüksekova’da sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 199 bin 120 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyü Ovaiçi mezrasında durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, 199 bin 120 adet diazepam 10 ibareli sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

HAKKARİ 09 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:40

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