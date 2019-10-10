Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari’de

ŞehitGazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak, Hakkari’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ŞehitGazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak, beraberindeki Başkan Yardımcısı Serkan Gül, Şehit Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Ardından ŞehitGazi Sen adına Vali Akbıyık’a bir tablo hediye edilmesi sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.

ŞehitGazi Sen heyeti, daha sonra Hakkari’ye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Çınar ile bir süre sohbet eden heyet, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından buradan ayrıldı.

HAKKARİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:41

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