Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması

İHA

Hakkari'de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sonucu kirlenen cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yıkama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari Belediyesinden caddeler yıkama çalışması

Hakkari’de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları sonucu kirlenen cadde ve kaldırımların temizlenmesi için yıkama çalışmaları devam ediyor.
Bir süreden beridir Hakkari’de başlatılan doğalgaz boru hattı döşeme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hakkari Belediyesi ekipleri, bir taraftan tahrip olan yolları onarırken diğer taraftan ise kirlenen cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.
Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman ise, yer yer çalışmaları yerinde denetledi.

HAKKARİ

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:41
  • GÜNEŞ 06:01
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 15:10
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şemdinli´de ilk defa sinüzit ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Şemdinli´de ilk defa sinüzit ameliyatı yapıldı
Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari’de
YEREL HABERLER Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Ocak Hakkari’de
Başkan Er'den Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Er'den Emniyet Müdürü Atanur'a ziyaret
Yüksekova’da sentetik ecza maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Yüksekova’da sentetik ecza maddesi ele geçirildi
Vali Akbıyık’tan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Akbıyık’tan esnaf ziyareti
Kaymakam Doğramacı’dan üs bölgelerine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Doğramacı’dan üs bölgelerine ziyaret
AK Parti heyetinden Ankara çıkarması
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden Ankara çıkarması
Kent Park tazyikli suyla yıkandı
YEREL HABERLER Kent Park tazyikli suyla yıkandı
Hakkari’de mahalle yolları onarılıyor
YEREL HABERLER Hakkari’de mahalle yolları onarılıyor
Şehit ailesinden Vali Akbıyık'a ziyaret
YEREL HABERLER Şehit ailesinden Vali Akbıyık'a ziyaret
Başkan Er’den Donald Trump’a tepki
YEREL HABERLER Başkan Er’den Donald Trump’a tepki
Aracın devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Aracın devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine ...
Kazada şehit olan asker, törenle uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada şehit olan asker, törenle uğurlandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X