Dünya şampiyonu Tatlı’dan Müdür Gür’e ziyaret

– Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Dünya Muaythai Şampiyonasında Rus ve İtalyan rakibini yenerek şampiyon olan Gizem Nur Tatlı’yı makamında kabul etti.

IFMAUluslararası Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonasında 32 kiloda sırasıyla Belarus, Rusya ve İtalya’yı yenerek, dünya şampiyon olan Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü sporcularından ve Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinden Gizem Nur Tatlı Hakkari’ye döndü. Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Ali Yalçın, Hakkari Muaythai İl Temsilcisi, Özel Harekat Polis Memuru Ünal Aşık ve dünya şampiyonu olan Gizem Nur Tatlı, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür’ü makamında ziyaret etti.

Hakkari adının dünyada duyurulmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Müdür Gür, eğitime ve spora büyük katkısı olan Hakkari Valiliğine teşekkür etti.

Hakkari Muaythai İl Temsilcisi Ünal Aşık ve dünya şampiyonu olan Gizem Nur Tatlı’ya değişik hediyeler vererek tebrik eden Müdür Gür, okullarda artık muaythai dalının proje kapsamına girdiğini söyledi.

HAKKARİ 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 04:41

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