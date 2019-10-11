Kurum müdürlerinden Derecik ilçesine ziyaret

Hakkâri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya başkanlığındaki kurum müdürleri, Derecik ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundular.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, İl sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İşKur Müdürü Ahmet Kızılkaya, PTT Hakkari Başmüdürü Fesih Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve beraberindekiler, ilk olarak Derecik ilçesine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerin Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu hayatlarını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dilediler.

Şehit ve gazi ailelerini de ziyaret eden Kaya ve beraberindeki kurum müdürleri, Derecik ilçesine yeni atanan Kaymakam Ömer Faruk Yüce’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Burada kurum çalışmaları ile ilgili bilgi veren Hakkâri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Derecik ilçesinin iş ve işlemlerinin Şemdinli Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde yapıldığını söyledi. Müdür Kaya, “Bundan sonra il müdürlüğümüzde yürütülen bütün şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları iş ve işlemleri ile evde bakım, sosyal ekonomik destek (SED) ve diğer bütün iş ve işlemler artık Hakkâri il merkezine gelmeden burada rahatlıkla yapabileceklerdir” dedi.

Müdür Kaya, daha sonra Kaymakam Ömer Faruk Yüce ile beraberindeki kurum müdürleriyle şehit ailesi Cevli Kaya’yı ziyaret etti. Şehit ailelerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın selamlarını ilettiler. Müdür Kaya, “Vatan uğruna şehit olmuş kardeşlerimizin aileleri bize emanettir. Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek, en öncelikli işlerimizden biridir. Herhangi bir sorun veya sıkıntınızda biz her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız sizlere her zaman açık olacaktır. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcunu ödemek mümkün değil” dedi.

Müdür Kaya ve beraberindeki kurum müdürleri, ardından Şemdinli ilçesine yeni atanan Kaymakam Yakup Güven’i de makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Şemdinli ve Derecik ilçesi kaymakamları ise, kurum müdürlerinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür ettiler.

HAKKARİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:42

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