Hakkari’de ‘Uzlaştırmacı Eğitimi’ semineri

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Hakkari Barosu işbirliğinde “Uzlaştırmacı Eğitimi” semineri düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Hakkari Barosu işbirliğinde 6 gün süreyle düzenlenen “Uzlaştırmacı Eğitimi” semineri sona erdi. Seminere Türkiye’nin değişik üniversitelerinden akademisyenler ve uzman eğitimciler katılarak, “onarıcı adalet anlayışı, mağdurfail uzlaştırması, mağdur fail uzlaştırmasının usulü, ceza muhakemesi hukukunda uzlaştırmanın yasal temeli, uzlaştırmanın tanımı ve esasları, uzlaştırma kapsamındaki suçlar, soruşturma aşamasında uzlaştırmaya başvurulması ve uzlaştırma teklifi, uzlaştırmacının görevlendirilmesi, uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan belgelerin verilmesi, uzlaştırmacıya ilişkin etik kurallar, uzlaştırma süresi ve zamanaşımına etkisi, mağdurun zararının giderimi, uzlaştırma müzakereleri, uzlaştırmanın sonucu, uzlaştırmacı ücreti ve giderler, kovuşturma aşamasında uzlaştırmaya başvurulması ve uzlaşma teklifi ile iletişim” konularında eğitim verdiler.

Seminere Hakkâri Barosundan 30 civarında avukat katıldı.

HAKKARİ 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:42

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