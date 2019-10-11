Yüksekova’da ‘Amatör Spor Haftası’ etkinliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri kapsamında koşu düzenlendi.
İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Dağlıca Kavşağı’nda 500 sporcunun katıldığı koşu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde son buldu. Etkinliği yerinde inceleyen Kaymakam Osman Doğramacı, sporcularla sohbet ederek hepsine başarılar diledi.
HAKKARİ
11 Ekim 2019 Cuma
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