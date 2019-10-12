Hakkari'de girişimci kadınlar yetiştiriliyor

Hakkari Üniversitesinin hayata geçirdiği “Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor" projesi kapsamında kadın girişimcilere iş hayatına atılma eğitimi verildi.

Hakkari Üniversitesinin hayata geçirdiği ve Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş’in destek verdiği ve bizzat ilgilendiği proje, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile KOSGEB il müdürlükleri, Hakkari Barosu, Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Merkezi Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi, İsviçre Büyükelçiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından destekleniyor.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenen eğitim programına Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz, İŞKur Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Sanayi ile Teknoloji Hakkari İl Müdürü Murat Koca, HATSO Başkanı Servet Taş, KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Merkezi Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi yetkilileri katıldı. Proje kapsamında iş hayatına atılmak isteyen girişimci kadınlara basit muhasebe, işletme, bilgisayar, ticaret hukuku ve mesleki eğitim konularında hem eğitim verilecek hem de kurslar ve seminerler düzenleniyor.

Programda söz alan HATSO Başkanı Servet Taş, proje protokolünün Mart ayında imzalandığını belirterek, "İşini kuran örnek kadın girişimciler Hakkari’nin ekonomisinin gelişmesinde önemli adımlar atmaktadır. Bu proje ile Hakkari'de var olan ve ticarete dönüştürülmesi gereken ürünlerin tespit edilip değerlendirilmesi, ülke ekonomisine katkı sağlanması, kentte yeni iş sahalarının açılması ve istihdamın artmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır" dedi.

Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada ise üniversite tarafından desteklenen proje ile girişimci ve iş hayatına atılmak isteyen kadınlar için önemli olduğunu vurguladı.

Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Firdevs Sağlam da yaptığı sunumda projenin içeriği ve amacı ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Daha önce Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde seminerler düzenlendi.

HAKKARİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:43

GÜNEŞ 06:03

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:41

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.