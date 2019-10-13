Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

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HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Çukurca ilçesine bağlı Baski Üs Bölgesi'nde nöbet sırasında, yıldırım düşmesi sonucu Piyade Onbaşı Onur Yavan (20), ağır yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit asker, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun'a uğurlanacak.



HAKKARİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 11:57

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YATSI 18:54

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