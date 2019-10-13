Vali Akbıyık, 2500 rakımlı kayak merkezinde incelemelerde bulundu

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 2500 rakımlı kayak merkezinde yapımı devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Vali İdris Akbıyık beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte il merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan 2500 rakımlı kayak merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Gürdal tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı bitmek üzere olan dörtlü telesiyej ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, burada görev alan jandarma personeli ve güvenlik korucuları ile bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledikten sonra bölgeden ayrıldı.

HAKKARİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.