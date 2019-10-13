Şehit Yavan memleketine uğurlandı

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– Hakkari’nin Çukurca bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan, törenle memleketi Samsun’a uğurlandı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen ilk törenin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine getirilen Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Selahaddin Eyyübi Havalimanında tören düzenledi. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, Yüksekova Tümen Komutanı Tuğgeneral Muhammer Alper, asker ve polisin katıldığı terönde, Şehit Yavan’ın naaşı uçakla memleketi Samsun’a uğurlandı.

HAKKARİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:44

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