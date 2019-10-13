Vali Akbıyık, kız yurdu tadilatını denetledi

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkâri Valiliği ve Hakkari Üniversitesinin tadilatını üstlendiği kız öğrenci yurdu olarak kullanıma açılacak olan Hacı Gür Camii Yurdunda denetlemelerde bulundu.

Hakkari'ye gelen öğrenci sayısında büyük artış olduğunu belirten Vali Akbıyık, çalışmalar hakkında bilgi alarak yurt binasını inceledi.

İl Müftüsü Furkan Gürbüz, tadilat ve çalışmaların bitmesinin ardından 39 kişilik kapasitenin 55 kişilik olacağını belirtti.

İncelemelerde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Furkan Gürbüz, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nurettin Fırat hazır bulundu.

HAKKARİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:44

GÜNEŞ 06:04

ÖĞLE 11:57

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:39

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.