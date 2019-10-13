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Valisi Akbıyık, kayak merkezinde incelemelerde bulundu

İHA

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, 2 bin 500 rakımdaki kayak merkezinde yapımı devam eden ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.
Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gençli ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezini ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal tarafından karşılanan Vali Akbıyık, burada yapımı bitmek üzere olan dörtlü telesiyej ve yeni yapılacak yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.
Daha sonra Vali Akbıyık, burada görev alan jandarma personeli ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

HAKKARİ

13 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 04:44
  • GÜNEŞ 06:04
  • ÖĞLE 11:57
  • İKİNDİ 15:07
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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