Hakkari Barosu yeni başkanını seçti

Hakkari Barosu 8. Olağan Genel Kurulunda başkanlığa Ergün Canan seçildi.

Hakkarili avukatlar, baronun yönetim, disiplin ve denetleme kurulu ile Türkiye Barolar Birliği delegeleri için sandık başına gitti. Şenler Oteli'nde saat 10.00’da başlayan kongreye eski Hakkari Milletvekilleri Avukat Esat Canan ve Naim Geylani ile baro üyesi avukatlar katıldı. Avukat Zeydin Kaya ile Avukat Ergün Canan’ın başkanlık için yarıştığı kongre Divan'ın oluşturulması ile başladı. Saygı duruşunun ardından yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, yönetim ve denetim kurulunun ibrası, dilek ve temennilerin ardından baro başkanlığına aday olan Zeydin Kaya ile Ergün Canan Güler birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından seçime gidildi. Blok liste ile girilen ve katılım oranının yüksek olduğu seçimlerde 122 avukattan 114’ü oy kullandı. 1 oy geçersiz sayılırken, 113 geçerli oydan 61’ni alan Avukat Ergün Canan baronun 8. başkanı oldu. Diğer aday Zeydin Kaya ise 52 oy aldı. Sonuçlar açıklandıktan sonra rakibi Zeydin Kaya’yı tebrik eden Canan, yaptığı ilk açıklamada seçimde kazananın demokrasi ve Hakkari Barosu olduğu mesajını verdi. Yeni Başkan Canan şunları söyledi:

"Yüksek katılımdan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Demokrasi ve Hakkari Baromuz adına önemli bir husus. Bana oy veren ve vermeyen tüm arkadaşlarım, meslektaşlarıma binlerce kez teşekkür ediyorum. Burada kazanan veya kaybeden yok. Kazanan sadece Hakkari Barosudur."

Avukat Zeydin Kaya ise seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu belirterek, "Seçimlerde küskünlük ve dargınlık olmaz. Seçim bireylerin ve iradelerin sandığa yansımasıdır. Dolayısıyla bugün elbetteki demokrasi ve Hakkari ÖÇarosu kazanmıştır. Bende katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizle birlikte çok değerli çalışmalarda bulunduk. Hakkari Barosu için Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir hizmet binasını sizlere hediye ederken, bu görevi bırakmış bulunmaktayız. Elbette bundan sonra yine beraber olacağız” dedi.

Avukat Zeydin Kaya da yeni Başkan Ergün Canan'ı tebrik ederek başarılar diledi. Tebrikleri kabul eden Canan'ın Salı günü İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alıp görevini devralması bekleniyor.

HAKKARİ 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:44

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