Kızılaydan 4 bin aileye kavurma yardımı

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından dar gelirli yaklaşık 4 bin aileye kuşbaşı kavurma konservesi desteğinde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Türk Kızılayı tarafından 2007 yılından bu yana vekâletle kurban kesim kampanyası düzenlendiğini belirterek, “Buradan en büyük teşekkürü bağışçılarımıza sunar, Kızılaya gösterdikleri teveccühten dolayı ayrıca teşekkür ederiz. ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla 2019 yılında bağışçılarımız tarafında 181 bin âdet hisse alınarak yurt içi ve yurt dışında Kurban Bayramı'nda kesimleri yapıldı. Bu kurban etlerinin yurt içinde 4,5 milyon ihtiyaç sahibine verilmesi hedeflenmektedir. Türkiye'de 7 bölgede 28 ilde aynı anda 98 bin 600 konserve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıkarılmış olup şubemize 4 bin adet konserve teslimatı yapılmıştır. Hakkari'de bulunan bin 200 ailemize şube merkezimizde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Türkiye’de ve dünyada ilk defa uygulamaya geçecek olan afet anında afetzedelere verilmek üzere hızlı ve hazır olacak şekilde 5 ve 10 kilogramlık kavurma konserveler hazırlanıp depolanmıştır. Buradan tekrar yurt içinde, yurt dışında ve özelde ilimiz Hakkâri’de desteklerini ve bağışlarını Kızılaydan esirgemeyen bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bağışlarının emin ellerde olduğunu ve yerine ulaştığını bilmelerini ve Kızılaymıza desteklerinin devamını diliyorum” dedi.

HAKKARİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:45

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