Hakkari Emniyet Müdürlüğünden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinde vatandaşları iletişim dolandırıcılığına karşı uyardı. Açıklamada, "Son yıllarda art niyetli kişi ya da kişilerce yoğun olarak vatandaşlarımızın iyi niyetlerinin iletişim araçları (telefon, sosyal medya vs.) kullanılmak suretiyle suistimal edildiği bilinmektedir. Buna fırsat vermemek ve etkin mücadelemize destek vermeniz adına; telefon ya da sosyal medyada kendisini polis, asker, vali, hakim, savcı vb. olarak tanıtıp vatandaşlarımızla irtibat kurarak, para talep edenlere kesinlikle itibar etmemeniz. Böyle bir durumla karşılaştığınızda vakit kaybetmeksizin 155 Polis İmdat, 156 Jandarma telefonlarını arayarak ihbar etmeniz gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki; polis, asker, vali, hakim, savcı vb. kamu görevlileri hiçbir şekilde vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunmaz" denildi.

HAKKARİ 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 04:45

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